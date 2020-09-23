Зеленский поручил достроить два энергоблока ХАЭС

Президент Владимир Зеленский поручил достроить два энергоблока Хмельницкой атомной станции и передать НАЭК "Энергоатом" в управление Кабинета министров.

Об этом сообщает Офис президента, передает БизнесЦензор.



Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики".



Документ предполагает, что Кабмин в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.



Также Кабмин должен предоставить на рассмотрение Рады законопроект относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков.



Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".



Также Кабмин должен ускорить подготовку и проведение корпоратизации "Энергоатома" и проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабинету министров.



Согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии, и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.



