Зеленский поручил достроить два энергоблока ХАЭС

Зеленский поручил достроить два энергоблока ХАЭС

Президент Владимир Зеленский поручил достроить два энергоблока Хмельницкой атомной станции и передать НАЭК "Энергоатом" в управление Кабинета министров.
Об этом сообщает Офис президента, передает БизнесЦензор.

Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики".

Документ предполагает, что Кабмин в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Также Кабмин должен предоставить на рассмотрение Рады законопроект относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков.

Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Также Кабмин должен ускорить подготовку и проведение корпоратизации "Энергоатома" и проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабинету министров.

Согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии, и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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