Показатели Dow Jones и S&P 500 в августе были лучшими за 36 лет

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в последний день лета «в минусе». При этом Nasdaq Composite обновил рекордный максимум в 41-й раз с начала текущего года. Об этом сообщает Stockworld.

Фото: stockworld.com.ua

На сколько выросли индексы

Dow Jones в минувшем месяце увеличился на 7,6%, S&P 500 — на 7%. Это лучший показатель за август, соответственно, с 1984 года и с 1986 года, отмечает MarketWatch.

Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс зафиксировал лучший прирост за август за последние 20 лет. За последние пять месяцев Dow Jones подскочил на 29,7% — самое существенное повышение за данный период с июля 2009 года.

Рост S&P 500 составил 35,4%, что стало максимальным пятимесячным увеличением с октября 1938 года. Nasdaq взлетел на 52,9% — наилучший показатель с марта 2000 года, по данным Dow Jones Market Data.

Что оживляет рынок

Позитивом для рынка выступают ожидания скорого получения вакцины против коронавируса.

Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов поддержали заявления Федеральной резервной системы. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики.

В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

«Мы ожидаем, что целевая ставка по федеральным фондам останется неизменной как минимум в ближайшие три года», — говорится в сообщении Julius Baer.