Кабмин утвердил порядок обнародования отчетности в сфере финмониторинга

Правительство утвердило порядок формирования и обнародования отчетности в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кабмин утвердил порядок обнародования отчетности в сфере финмониторинга
Фото: delo.ua

Порядок предоставления отчетности

До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна содержать информацию о:

  • количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
  • результаты расследования уголовных правонарушений;
  • количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
  • количество других международных запросов;
  • стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минциырф, НКЦБФР) должна включать информацию о:

  • количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, предоставляющие право на деятельность, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга;
  • количество проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
  • количество выявленных нарушений и примененные меры воздействия.

Всю обобщенную административную отчетность будут публиковать на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Она будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Как отметили в Минфине, реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

Напомним

  • 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

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