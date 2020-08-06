Кабмин утвердил порядок обнародования отчетности в сфере финмониторинга
Правительство утвердило порядок формирования и обнародования отчетности в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Порядок предоставления отчетности
До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.
Отчетность правоохранительных органов должна содержать информацию о:
- количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
- результаты расследования уголовных правонарушений;
- количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;
- количество других международных запросов;
- стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.
Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минциырф, НКЦБФР) должна включать информацию о:
- количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, предоставляющие право на деятельность, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга;
- количество проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
- количество выявленных нарушений и примененные меры воздействия.
Всю обобщенную административную отчетность будут публиковать на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.
Она будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Как отметили в Минфине, реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.
Напомним
- 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».