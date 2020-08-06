Кабмин утвердил порядок обнародования отчетности в сфере финмониторинга

Правительство утвердило порядок формирования и обнародования отчетности в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Порядок предоставления отчетности

До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна содержать информацию о:

количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;

результаты расследования уголовных правонарушений;

количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;

количество других международных запросов;

стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минциырф, НКЦБФР) должна включать информацию о:

количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, предоставляющие право на деятельность, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга;

количество проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;

количество выявленных нарушений и примененные меры воздействия.

Всю обобщенную административную отчетность будут публиковать на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Она будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Как отметили в Минфине, реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

Напомним