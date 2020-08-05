В Нацбанке появился комитет по регулированию рынков небанковских финуслуг

Правления Национального банка создало Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и делегировало ему основные полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке появился комитет по регулированию рынков небанковских финуслуг

«Отныне основные надзорные полномочия за небанковским финансовым учреждениям будет реализовывать новосозданный Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг», — говорится в сообщении регулятора.

Чем будет заниматься комитет

К основным задачам Комитета относится решение вопросов надзора и регулирования, обеспечения регистрации и лицензирования участников рынка, применения мер воздействия и штрафных санкций к финансовым учреждениям за нарушения и обеспечения защиты прав потребителей небанковских финансовых услуг.

Также Комитет будет заниматься координацией работы подразделений по надзору, определению тенденций развития рынков и предоставлением соответствующих предложений правлению НБУ.

Новосозданный орган получит право принимать решения о:
  • лицензировании и регистрации финансовых учреждений и других участников небанковского финансового рынка;
  • согласовании или отказе в приобретении существенного участия в банках;
  • идентификации и признании небанковских финансовых групп;
  • применении мер воздействия за нарушения в сфере защиты прав потребителей;
  • нарушении законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Состав комитета

Состав Комитета включает председателя профильного заместитель председателя правления НБУ, двух заместителей председателя Комитета — директора Департамента надзора за страховым рынком и директора Департамента лицензирования, а также пять членов Комитета.

В состав комитета вошли руководители профильных департаментов, которые занимаются небанковскими финансовыми учреждениями.

Напомним

С 1 июля Нацбанк взял на себя функции регулятора рынков небанковских услуг. Изменения связанные с вступлением в силу закона о «сплите».

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