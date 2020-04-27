Уже в мае США начнут перезапускать экономику
В большинстве штатов США наблюдается устойчивое снижение заболеваемости Covid-19, поэтому власти страны рассматривают май как период для постепенного запуска экономики. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила в интервью телеканалу Fox News, передает Укринформ.
Планы США
«Это действительно выглядит так, — ответила МакЭнани на вопрос, станет ли май переходным месяцем для восстановления экономики США. — Лишь 16 штатов отложили планы по перезапуску (экономической деятельности — ред.). Остальные 34 штата заявляют, что планируют сделать это в ближайшее время».
В то же время пресс-секретарь администрации Трампа отметила, что в целом в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни как у Covid-19.
В связи с этим МакЭнани выразила твердое убеждение, что экономика восстановится и вернет очень мощные позиции.
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