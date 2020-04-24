“Киевзеленстрой” заказал строительство насосной станции на озере Вырлица
КО “Киевзеленстрой” отдал еще один многомиллионный подряд ООО “Княжна Лыбедь”, с которым фигурирует в уголовном производстве о растрате бюджетных средств. На этот раз раз компания по заказу КО будет строить насосную станцию на озере Вырлица и водопровод для полива зеленых насаждений Харьковской площади и проспекта Бажана в Дарницком районе столицы. Обойдутся эти работы в 24 млн гривен, на их выполнение потребуется 1,5 года.
Как стало известно
До конца 2021 года ООО должно построить:
насосную станцию, в том числе смонтировать ее оборудование, обустроить площадку и подъезды к ней;
пункт заправки водой поливно-моющих автомобилей;
водопровод технической воды и поливно-оросительную систему.
Согласно данным аналитической системы
В результате участия в публичных закупках ООО “Княжна Лыбедь” заключило 19 договоров на сумму 363,4 млн гривен (с учетом нынешнего). Самым крупным заказчиком у данного предприятия было КП “Плесо”, которое отдало предприятию подрядов на 278,2 млн гривен (
Ранее
Указанное уголовное производство не помешало КО “Киевзеленстрой” и ООО “Княжна Лыбедь” в декабре 2019 года заключить новый многомиллионный договор на расчистку озер в парке “Нивки”.
С 16 июля 2019 года обязанности гендиректора КО “Киевзеленстрой” исполняет Алексей Король. За вопросы благоустройства и природной среды, включая озеленение, в Киеве отвечает заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.
* КО “Київзеленбуд” (код ЄДРПОУ: 03362123)
** ТОВ "Княжна Либідь" (код ЄДРПОУ 40818552)
Фото: