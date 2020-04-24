“Киевзеленстрой” заказал строительство насосной станции на озере Вырлица

КО “Киевзеленстрой” отдал еще один многомиллионный подряд ООО “Княжна Лыбедь”, с которым фигурирует в уголовном производстве о растрате бюджетных средств. На этот раз раз компания по заказу КО будет строить насосную станцию на озере Вырлица и водопровод для полива зеленых насаждений Харьковской площади и проспекта Бажана в Дарницком районе столицы. Обойдутся эти работы в 24 млн гривен, на их выполнение потребуется 1,5 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 17 апреля 2020 года КО “Киевзеленстрой” (*) заключило договор с ООО “Княжна Лыбедь” (**) на строительство насосной станции на озере Вырлица и водопровода технической воды для полива зеленых насаждений Харьковской площади и проспекта Бажана в Дарницком районе столицы. Цена договора – 24,06 млн гривен.

До конца 2021 года ООО должно построить:

насосную станцию, в том числе смонтировать ее оборудование, обустроить площадку и подъезды к ней;

пункт заправки водой поливно-моющих автомобилей;

водопровод технической воды и поливно-оросительную систему.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Княжна Лыбедь ” зарегистрировано в 2016 году. Уставной капитал – 50 тыс. гривен. Руководит фирмой Вячеслав Божок. Он с Марией Маркеловой и Оксаной Мезенцевой являются конечными бенефициарами этого предприятия.

В результате участия в публичных закупках ООО “Княжна Лыбедь” заключило 19 договоров на сумму 363,4 млн гривен (с учетом нынешнего). Самым крупным заказчиком у данного предприятия было КП “Плесо”, которое отдало предприятию подрядов на 278,2 млн гривен ( данные Zакупівлі).

Ранее KV сообщала, что КО “Киевзеленстрой” и ООО “Княжна Лыбедь” фигурируют в уголовном производстве по подозрению в растрате бюджетных средств во время расчистки и благоустройства озер в парке “Нивки”. Правоохранители выяснили, что в период с 27 ноября 2017 года по 28 декабря 2018 года ООО "Княжна Лыбидь" получило от КО "Киевзеленстрой" 11,3 млн гривен. Однако, как оказалось, работы в полном объеме не были выполнены, при этом у подрядчика не было заявленной строительной техники, а в его штате находилось всего 4-5 работников.

Указанное уголовное производство не помешало КО “Киевзеленстрой” и ООО “Княжна Лыбедь” в декабре 2019 года заключить новый многомиллионный договор на расчистку озер в парке “Нивки”.

С 16 июля 2019 года обязанности гендиректора КО “Киевзеленстрой” исполняет Алексей Король. За вопросы благоустройства и природной среды, включая озеленение, в Киеве отвечает заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.

* КО “Київзеленбуд” (код ЄДРПОУ: 03362123)

** ТОВ "Княжна Либідь" (код ЄДРПОУ 40818552)