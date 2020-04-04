Больница в Василькове на Киевщине закупает полумаски втрое дороже, чем горняки, - СМИ
Васильковская Центральная районная больница в Киевской области закупила фильтровальные полумаски по 76 гривен. При этом горняки закупают такие полумаски по 20-25 гривен.
Об этом
Как следует из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro, Васильковская Центральная районная больница провела два тендера (
Победитель торгов, ФЛП Роман Кругляков, зарегистрирован в 2017 году в Мариуполе Донецкой области.
При этом ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” и ГП “Торецкуголь”
Отмечается, что горняки покупали полумаски у производителя – ООО “Технические фильтрующие материалы”.
Кроме того, как сообщают “Наші гроші”, в гипермаркетах “Метро” такие полумаски продаются по 50 гривен.
Столичные “Технические фильтрующие материалы” принадлежит директору Артему Манжос с пропиской в ??оккупированном Донецке. Он владеет ООО “Донецкий завод специальных материалов”, ООО “ДМС Групп”, ООО “ТехФМ”, ООО “Дон-Мар” и ПФ “Укрюг”.
Напомним, утром 2 апреля более 20 неизвестных людей без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины. Они требовали отчитаться о распределении медицинских масок. В ведомстве расценивают это как провокацию и попытку заблокировать работу Госрезерва.
Фото: сайт ООО “Технические фильтрующие материалы”