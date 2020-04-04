Больница в Василькове на Киевщине закупает полумаски втрое дороже, чем горняки, - СМИ

Больница в Василькове на Киевщине закупает полумаски втрое дороже, чем горняки, - СМИ

Васильковская Центральная районная больница в Киевской области закупила фильтровальные полумаски по 76 гривен. При этом горняки закупают такие полумаски по 20-25 гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Наші гроші”.

Как следует из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro, Васильковская Центральная районная больница провела два тендера (1, 2) на покупку суммарно 1,75 тыс. полумасок TFM 220 класса защиты FFP2. Стоимость каждой полумаски составила 76 гривен без НДС. 

Победитель торгов, ФЛП Роман Кругляков, зарегистрирован в 2017 году в Мариуполе Донецкой области.

При этом ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” и ГП “Торецкуголь” приобрели такие маски по цене 20 гривен.

Отмечается, что горняки покупали полумаски у производителя – ООО “Технические фильтрующие материалы”.

Кроме того, как сообщают “Наші гроші”, в гипермаркетах “Метро” такие полумаски продаются по 50 гривен.

Столичные “Технические фильтрующие материалы” принадлежит директору Артему Манжос с пропиской в ??оккупированном Донецке. Он владеет ООО “Донецкий завод специальных материалов”, ООО “ДМС Групп”, ООО “ТехФМ”, ООО “Дон-Мар” и ПФ “Укрюг”.

Напомним, утром 2 апреля более 20 неизвестных людей без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины. Они требовали отчитаться о распределении медицинских масок. В ведомстве расценивают это как провокацию и попытку заблокировать работу Госрезерва.

Фото: сайт ООО “Технические фильтрующие материалы” 


Александр Кравченко, КиевВласть

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