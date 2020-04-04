Больница в Василькове на Киевщине закупает полумаски втрое дороже, чем горняки, - СМИ

Васильковская Центральная районная больница в Киевской области закупила фильтровальные полумаски по 76 гривен. При этом горняки закупают такие полумаски по 20-25 гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Наші гроші”.

Как следует из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro, Васильковская Центральная районная больница провела два тендера ( 1 , 2 ) на покупку суммарно 1,75 тыс. полумасок TFM 220 класса защиты FFP2. Стоимость каждой полумаски составила 76 гривен без НДС.

Победитель торгов, ФЛП Роман Кругляков, зарегистрирован в 2017 году в Мариуполе Донецкой области.

При этом ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” и ГП “Торецкуголь” приобрели такие маски по цене 20 гривен.

Отмечается, что горняки покупали полумаски у производителя – ООО “Технические фильтрующие материалы”.

Кроме того, как сообщают “Наші гроші”, в гипермаркетах “Метро” такие полумаски продаются по 50 гривен.

Столичные “Технические фильтрующие материалы” принадлежит директору Артему Манжос с пропиской в ??оккупированном Донецке. Он владеет ООО “Донецкий завод специальных материалов”, ООО “ДМС Групп”, ООО “ТехФМ”, ООО “Дон-Мар” и ПФ “Укрюг”.

Напомним, утром 2 апреля более 20 неизвестных людей без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины. Они требовали отчитаться о распределении медицинских масок. В ведомстве расценивают это как провокацию и попытку заблокировать работу Госрезерва.

Фото: сайт ООО “Технические фильтрующие материалы”