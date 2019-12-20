ГАСИ аннулировала разрешение на скандальное строительство на склоне в Печерском районе

Там собирались возвести жилой, офисно-торговый и спортивно-оздоровительный комплекс со встроенной инфраструктурой и подземным паркингом.

ГАСИ аннулировала разрешение на скандальное строительство на склоне в Печерском районе
Фото: dabi.gov.ua

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины аннулировала разрешение на строительство жилого, офисно-торгового и спортивно-оздоровительного комплекса со встроенной инфраструктурой и подземным паркингом на ул. Вильшанская 2Б в Печерском районе Киева.

Причиной для этого стал результат внеплановой проверки на предмет соблюдения законов при выдаче градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, сообщили в пресс-службе Госархитектурно-строительной инспекции.

Проверка показала, что Департамент градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА выдал градостроительные условия и ограничения вразрез существующим несоответствиям: намерения застройки земли не отвечают положениям градостроительной документации на местном уровне, в том числе из-за высотности объекта строительства.

"В связи с этим главный инспектор строительного надзора отменил действие градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. Согласно с законом Украины, это является основанием для аннулирования разрешения на выполнение строительных работ", - добавили в ГАСИ.

Госархистройинспекция приняла решение аннулировать выданное в сентябре разрешение. Подчеркивается, что дальнейшее проведение работ по этому адресу является незаконным.

Фото: dabi.gov.ua

"Благодаря активной позиции СМИ и небезразличным гражданам, которые обращают внимание на то, что происходит в их городе, ГАСИ имеет возможность и правовые основания реагировать на резонансные строительства, такие как на ул. Вильшанская 2Б", - прокомментировал и.о. главы ГАСИ Александр Строкач.

Напомним, Хозяйственный суд Киева 27 ноября обязал компанию-застройщика снести четыре верхних этажа "дома-монстра" на Подоле.

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