Суд снял арест с "Кузни на Рыбальском"

Апелляционный суд счел решение Печерского суда необоснованным.

Суд снял арест с "Кузни на Рыбальском"
Фото: ukrmilitary.com

Киевский апелляционный суд снял арест с завода "Кузня на Рыбальском". Об этом говорится в решении суда от 19 ноября, передает Лига.нет.

Суд рассмотрел жалобу на арест имущества и корпоративных прав завода, который в сентябре наложил Печерский райсуд Киева. Апелляционная инстанция отказала Госбюро расследований в аресте и отменила предыдущее решение.

Апелляционный суд пришел к выводу, что решение Печерского суда об аресте было необоснованным, а ходатайство ГБР об аресте имущества было внесено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.

Арест сняли с комплекса производственных строений площадью 115,8 тыс. кв. м, пожарного депо, тира на Рыбальском полуострове, семи общежитий, нежилого помещения площадью 3600 кв. м и павильона. Арест также снят с корпоративных прав 3,2 млн именных акций завода.

ГБР ходатайствовало об аресте в связи с расследованием сделки купли продажи завода между Петром Порошенко и Сергеем Тигипко.

13 сентября ГБР обыскало офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко. Причиной называли возможное нарушение закона во время операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском". 25 июля ГБР допросило Порошенко по этому делу.

В ноябре 2018 года компания бизнесмена Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн в заводе. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.

В мае АМКУ оштрафовал компанию Тигипко на 136 тыс. грн за нарушения при покупке завода.

На территории "Кузни" планируют построить жилой массив и большой торгово-офисный центр. Для этого Тигипко привлек $600 млн инвестиций.

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