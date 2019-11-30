Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск

Ему инкриминируют растрату имущества и отмывание доходов.

Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
Денис Мальцев
Фото: lcmedia.com.ua/

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления VAB Банка Дениса Мальцева. Он является одним из десяти подозреваемых в деле о разворовывании стабилизационного кредита, выданного Нацбанком "Ви Эй Би банку".

Информация об объявлении в розыск размещена на сайте Министерства внутренних дел. Датой исчезновения значится 21 ноября.

В статьях обвинения Мальцева указаны ч.5 ст 191 и ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение путем служебного злоупотребления в особо крупных размерах или организованной группой; легализация доходов, полученных преступным путем в составе группы или в особо крупных размерах.

Напомним, в один день с Мальцевым НАБУ объявило в розыск бывшего владельца VAB Банка и "Финансовой инициативы" Олега Бахматюка. Ранее он отказался признавать себя подозреваемым.

В октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB. Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие.

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