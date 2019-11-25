"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа

"Нафтогаз Украины" ответил на официальное предложение "Газпрома" об однолетнем контракте на транзит газа.

Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в фейсбуке.

Он фактически подтвердил, что в Украине считают такое предложение неприемлемым, и отметил, что "у Газпрома есть все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину" по европейским правилам. Украина рассчитывает, что РоSSии забронирует транзитные мощности на 10 лет.

Витренко отметил, что даже если речь идет о "страховочном" варианте до заключения долгосрочного контракта, он все равно должен базироваться на европейских правилах.

В то же время "Нафтогаз" предложил свое видение, как избежать "газовой войны". Это передача газа на границе Украина - РФ и операции "своп". В таком случае "Газпром" будет передавать на границе определенный объем газа, а "Нафтогаз" - передавать его смежным оператором в странах Европы.

"Нафтогах" также заявил о готовности к мировому соглашению в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" должен почти 3 млрд долларов.

"Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг из-за поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - написал Витренко.

Украинская компания считает, что урегулирование споров в международном арбитраже, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа и отзыв жалобы в Европейскую комиссию не могут быть условием для продления транзита, так как новый контракт должен быть подписан с компанией, которая не входит в группу "Нафтогаз".

"Если подытожить, пока что мы не видим легитимных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно над этим работать со своей стороны", - написал Витренко.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

РоSSия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.