СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен

Добыча угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно, в две смены.

СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен
Фото: Штаб ООС

СБУ блокировала нелегальную добычу угля в промышленных масштабах на Донбассе. Убыток государству оценили на 8 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево, организовали противоправную добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты "Горняк". Выборка угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно, в две смены, без соблюдения каких правил безопасности. Работало на нем более 30 горняков»,- говорится в сообщении.

Добытый уголь легализовали двумя способами: используя поддельную документацию одного из угольных предприятий региона, а также с помощью фиктивных финансово-хозяйственных операций. Уголь сбывали в учреждения и организации Днепропетровской, Запорожской и ряда западных областей Украины.

За полгода нелегальной работы, злоумышленники успели добыть почти 2,5 тысячи тонн угля.

По заключению экспертов, эта деятельность могла привести к экологической катастрофе: возрастала опасность оползней и протекания подземных вод, что несло реальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.

Во время обысков, проведенных на месте незаконной добычи и по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли шахтное оборудование, транспортные средства, банковские карты, печати и штампы предприятий, задействованных в преступной схеме, а также документы, доказывающие незаконные сделки.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области. Закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен шахтерам был подписан Зеленским 9 ноября. В эту сумму также вошли расходы на недопущение отключения шахт от электроснабжения.

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