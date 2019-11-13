В "Нафтогазе" прогнозируют падение ВВП на 0,7% в случае прекращения транзита газа

"Мы должны быть готовы к таким последствиям. Мы почувствуем их уже с января".

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в компании готовы к прекращению рооссийского транзита газа. Он также отметил, что по рассчетам "Нафтогаза" в результате потери транзита падение ВВП составит 0,7%.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу".

"Я надеюсь, что да. По крайней мере, мы предупреждали заблаговременно и правительство, и всех, кто должен был приготовиться, что мы должны быть готовы к таким последствиям. Мы почувствуем их уже с января", - сказал Витренко.

Он также отметил, что ежемесячно Украина получала от транзита 200-250 млн долларов, а в январе будет фактически последняя проплата за декабрь 2019-го.

"Но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект сразу же", - сказал Витренко.

"Почему так пессимистично? Потому что, к сожалению, это решение Путина, и очень трудно предсказать, сможет ли он изменить это решение под давлением международного сообщества и экономических аргументов", - добавил глава НАКа.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и роSSийским "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила "Газпрому" поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд кубометров.

В сентябре ни трехсторонних переговорах в Брюсселе украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", которое передало роSSийской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам "дорожную карту" действий для завершения отделения оператора ГТС.