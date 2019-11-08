"JTI Украина" после встречи с Зеленским решила полностью возобновить производство сигарет в Кременчуге
Фабрика с понедельника запустит все линии.
Табачная компания "JTI Украина" после состоявшейся накануне встречи с президентом Владимиром Зеленским решила полностью возобновить производство сигарет в Кременчуге.
Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".
"После вчерашней продуктивной встречи с президентом Украины мы решили полностью возобновить производство сигарет на фабрике в Кременчуге. С понедельника, 11 ноября, фабрика "JTI Украина" возобновит производство на всех линиях", - заявили в компании.
7 ноября Зеленский встретился с представителями крупнейших производителей сигарет, чтобы уладить вопрос с государственным регулированием торговой наценки на сигареты. 4 октября Верховная Рада приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и ЕСВ. Перед вторым чтением в нем появилась поправка нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, согласно которой компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.
По словам генерального директора группы British American Tobacco Украина Саймона Уелфорда, Зеленский заверил производителей в скором решении этой проблемы.
В BAT поверили слову президента и решили возобновить производство на табачной фабрике "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.
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