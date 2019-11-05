Бывшего замгендиректора оборонного завода "Маяк" задержали за махинации с имуществом предприятия

Его задержали при получении части суммы в размере $200 тыс.

Сотрудники Службы безопасности задержали бывшего заместителя генерального директора завода "Маяк" (входит в государственный концерн "Укроборонпром"), при получении $200 тыс. взятки.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Отмечается, что бывший чиновник завода пытался заработать $2,5 млн на продаже имущества госконцерна "Укроборонпром"

Экс-заместитель гендиректора завода «Маяк» обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по покупке имущественного комплекса ПАО "Завод Маяк" через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн.

Правоохранители задержали его в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части суммы - $200 тыс.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), продолжаются обыски на территории завода и помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района.

Также проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

29 ноября на СЕТАМ запланированы торги по продаже помещения арестованного транспортного цеха завода "Маяк" на проспекте Степана Бандеры, 20а в Киеве . Недвижимость общей площадью 19585,1 кв. м выставлена на продажу за 62 млн гривен. СЕТАМ рекламирует актив как "привлекательную для девелоперов площадку для сооружения коммерческих проектов".

Напомним, в феврале прокуратура Киева сообщила о подозрении главе правления - гендиректору столичного завода "Маяк" по ч.1 ст.175 Уголовного кодекса. Его обвиняют в безосновательной невыплате зарплаты.

По версии следствия, с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал зарплату 380 сотрудникам предприятия. Задолженность составила 11,2 млн гривен. При этом глава предприятия осуществлял другие платежи, пускал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь другим компаниям.

Директором завода "Маяк" является Владимир Гаврилов.