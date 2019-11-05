Бывшего замгендиректора оборонного завода "Маяк" задержали за махинации с имуществом предприятия

Его задержали при получении части суммы в размере $200 тыс.

Бывшего замгендиректора оборонного завода "Маяк" задержали за махинации с имуществом предприятия
Фото: Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности задержали бывшего заместителя генерального директора завода "Маяк" (входит в государственный концерн "Укроборонпром"), при получении $200 тыс. взятки.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что бывший чиновник завода пытался заработать $2,5 млн на продаже имущества госконцерна "Укроборонпром"

Экс-заместитель гендиректора завода «Маяк» обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по покупке имущественного комплекса ПАО "Завод Маяк" через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн.

Правоохранители задержали его в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части суммы - $200 тыс.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), продолжаются обыски на территории завода и помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района.

Также проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

29 ноября на СЕТАМ запланированы торги по продаже помещения арестованного транспортного цеха завода "Маяк" на проспекте Степана Бандеры, 20а в Киеве. Недвижимость общей площадью 19585,1 кв. м выставлена на продажу за 62 млн гривен. СЕТАМ рекламирует актив как "привлекательную для девелоперов площадку для сооружения коммерческих проектов".

Напомним, в феврале прокуратура Киева сообщила о подозрении главе правления - гендиректору столичного завода "Маяк" по ч.1 ст.175 Уголовного кодекса. Его обвиняют в безосновательной невыплате зарплаты.

По версии следствия, с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал зарплату 380 сотрудникам предприятия. Задолженность составила 11,2 млн гривен. При этом глава предприятия осуществлял другие платежи, пускал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь другим компаниям.

Директором завода "Маяк" является Владимир Гаврилов.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВтЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВт
На концессию портов Ольвия и Херсон подали заявки компании из Китая, Катара и СингапураНа концессию портов Ольвия и Херсон подали заявки компании из Китая, Катара и Сингапура
Virgin Galactic вышла на биржу — компанию оценили в $1,5 млрдVirgin Galactic вышла на биржу — компанию оценили в $1,5 млрд
В Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имуществаВ Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имущества
53% населения не поддерживает отмену моратория на торговлю землей, - опрос53% населения не поддерживает отмену моратория на торговлю землей, - опрос
Блок рекламы


Похожие новости
Советник Трампа ведет переговоры о покупке украинского завода "Мотор Сич", - WSJСоветник Трампа ведет переговоры о покупке украинского завода "Мотор Сич", - WSJ
"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода
В Херсонской области задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на 89 млн гривенВ Херсонской области задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на 89 млн гривен
Во Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУВо Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУ
В Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на БанковойВ Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на Банковой
Бывшего директора "дочки" "Кировоградгаза" отправили под суд за растратуБывшего директора "дочки" "Кировоградгаза" отправили под суд за растрату
Сотрудники завода Коломойского вышли на пикет к ПриватбанкуСотрудники завода Коломойского вышли на пикет к Приватбанку
За контрабанду янтаря в Польше задержали двух украинцевЗа контрабанду янтаря в Польше задержали двух украинцев
В "Мотор Сич" прокомментировали покупку предприятия КитаемВ "Мотор Сич" прокомментировали покупку предприятия Китаем
Руководителя службы котельных "Киевгаза" задержали при получении 50 тыс. гривен взяткиРуководителя службы котельных "Киевгаза" задержали при получении 50 тыс. гривен взятки
Последние новости
Подгружаем последние новости