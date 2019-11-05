ГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривен

Чиновники давали кредиты субъектам хозяйственной деятельности, имеющим признаки фиктивности.

ГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривен
Фото: Facebook/Вектор Банк

Вчера ГБР предъявило подозрение экс-главе правления ОАО "Вектор Банк" и нескольким бывшим руководителям структурных подразделений банка, а сегодня - экс-руководителю одного из департаментов учреждения в присвоении более чем 28 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместительница директора ГБР Ольга Варченко у себя на фейсбуке.

"Должностные лица банка по предварительной версии следствия присвоили и незаконно вывели из финучреждения более 28 миллионов гривен", - отметила Варченко.

Как предварительно установило следствие, начиная с 2015 года, должностные лица "Вектор Банка" выводили деньги из банка, применяя схему, суть которой заключалась в осуществлении заведомо убыточных финансовых операций. Чиновники давали кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности, имеющим признаки фиктивности.

Далее через заключение фиктивных договоров покупки-продажи ценных бумаг, полученные от «Вектор Банка» средства были перечислены на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности и в дальнейшем распределены между участниками схемы.

Уголовное производство осуществляется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 367(служебная халатность) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Санкция статьи ст. 191 ч. 5, которая инкриминируется топ-менеджерам ОАО "Вектор Банк", предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

"Сейчас продолжаются следственные и розыскные действия, главная цель которых - установить все обстоятельства совершенного преступления, привлечь виновных к ответственности и обеспечить возмещение нанесенного ущерба", - добавила Варченко.

Напомним, "Вектор Банк" был зарегистрирован 31 января 2014 года. 2 марта 2017 года правление Нацбанка признало неплатежеспособным "Вектор Банк". У банка возникли проблемы с ликвидностью и при этом он подал недостоверную статитическую отчетность.

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