Кабмин утвердил проект бюджета во втором чтении

Основные макропоказатели госбюджета, изначально заложенные в документе, остались без изменений.

Фото: Анна Стешенко

Кабмин утвердил проект бюджета во втором чтении и передаст документ в парламент. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передаёт корреспондент LB.ua.

«Правительство приняло документ, который будет передан в Верховную Раду ко второму чтению», — заявил премьер.

Гончарук признал, что в целом экономическая ситуация в Украине сложная. И предпосылки, по его словам, возникли не сегодня, а заложены давно.

«Этот и следующий годы — пиковые с точки зрения погашения наших внешних обязательств. Поэтому нам как стране, важно эффективно использовать существующие ресурсы... Поэтому правительство работает сейчас 24/7, чтобы экономика в следующем году проснулась и начала расти», — добавил он.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Премьер подчеркнул, что в проекте госбюджета на 2020 год не предусмотрено повышение налогов, а дополнительные поступления в казну должны быть обеспечены за счёт борьбы с коррупцией, и за счёт сокращения в среднем на 10% расходов на государственный аппарат.

«Мы начинаем с себя», — полагает премьер.

Следует отметить, что основные макропоказатели госбюджета, изначально заложенные в документе, остались без изменений.

Согласно презентации, которую представил Гончарук, основная часть расходов в 2020 году будет направлена на обслуживание внешнего долга в размере 141 млрд. грн.

«Также неправдой являются заявления о том, что будут сокращены субсидии и их всем не хватит», — заверил он, отметив, что на субсидии в 2020 государство предусматривает 48 млрд. грн.

Также будет увеличена надбавка на 670 грн. в месяц одиноким пенсионерам. Хотя средняя пенсия, как признал Гончарук, «вырастут, к сожаления, не намного».

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