"Укрзализныця" начала подготовку к IPO

Государственные компании еще никогда не выходили на зарубежные биржи.

"Укрзализныця" начала подготовку к IPO
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Акционерное общество "Укрзализныця" первой из государственных компаний начала подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO).

Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между министерством, Укрзализныця и Европейским банком реконструкции и развития. Его подписали министр Владислав Криклий, глава правления УЗ Евгений Кравцов и исполнительный директор ЕБРР по Украине Маттео Патроне.

"Подготовка первичного размещения акций Укрзализныци является важным сигналом для мирового сообщества о готовности Украины к реформе государственной компании-монополиста. АО «Укрзализныця» является первой украинской государственной компанией, которая планирует выйти на зарубежный фондовый рынок и тем самым повышает инвестиционный имидж страны", - заявил Криклий.

Меморандума предусматривает сотрудничество по анализу и подготовке потенциальных решений об отделении субъектов хозяйственной деятельности или предприятий при подготовке к IPO, анализ реформы юридического и регуляторного сопровождения, оценка и усиления практики корпоративного управления.

По словам Кравцова, в рамках IPO "Укрзализныця" может привлечь несколько миллиардов долларов в течение двух-трех лет.

"Из аутсайдеров во многих процессах в стране "Укрзализныця" стала авангардом реформ и трансформаций. Путь к IPO лишь ускорит процесс развития и сделает его необратимым", - говорится в фейсбуке Кравцова.

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