Стартап ищет симпатичных людей, которые могли бы продать права на свое лицо роботу за $128 000

Британский стартап Geomiq разместил объявление о том, что ищет людей с приятной дружелюбной внешностью, которые были бы не против лицензировать ее для гуманоидного робота, пишут AIN.UA

Тем пользователям, которые пройдут отбор, стартап обещает 100 000 фунтов стерлингов (примерно $128 000) за «права на лицо». Команда стартапа утверждает, что действует от имени робототехнической компании, которая ищет «доброе и дружелюбное лицо», чтобы использовать его в производстве следующей серии гуманоидных роботов.

«Компания работает на частные инвестиции, и разрабатывает робота, который будет «виртуальным помощником» для пожилых людей, он должен выйти в производство в следующем году. Его разрабатывали пять лет», — говорится в сообщении.

Компания собирает заявки с фотографиями по почте. Редакция AIN.UA не может стопроцентно поручиться за то, что это — не какой-то креативный способ собрать базу данных с фото. При этом о стартапе и его инициативе написал ряд популярных англоязычных СМИ , включая Cnet, New York Post, Popular Mechanics и т.д.

Чем занимается Geomiq

Geomiq занимается 3D-печатью, работой со станками ЧПУ, литьем из пластика, производством из листового железа и т.д.