Минэкономики: у Украины есть ресурсы для погашения обязательств до весны

"Думаю, что внешние и внутренние рынки будут открыты для Украины".

Минэкономики: у Украины есть ресурсы для погашения обязательств до весны
Фото: Сергей Нужненко

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук считает, что Украина сможет пройти пиковый период выплат по долгам в 2020 году. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, Украина располагает ресурсами для выплат до весны, а остальное будет привлекать на рынках заимствований.

"Выплаты были высокими и в этом году. Такими же останутся в 2020 и 2021 годах. Это периоды являются пиковыми в вопросе выплат по внешним долгам. Но как видим, этот год Украина прошла без проблем. И сейчас имеются ресурсы для погашения обязательств до весны. Тем не менее, думаю, что внешние и внутренние рынки будут открыты для Украины, что поможет привлекать новые финансовые ресурсы и перекрывать выплаты по госдолгам. Сейчас во избежание проблем важно продолжать макроэкономическую политику в том же русле, как это осуществлялось последние годы", - сказал Николайчук.

Также необходимо сохранять доверие инвесторов, добавил заместитель министра.

"И если при этом наша страна окажется успешна в реализации озвученных реформ, то ставки по внешним и внутренним долгам будут снижаться. Это позволит контролировать вопрос погашения госзаймов и их рефинансирования", - сказал он.

Напомним, что в ближайшие недели в Украину приедет миссия МВФ, с которой Украина планирует договариваться о новой кредитной программе.

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