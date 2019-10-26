НБУ четвертый раз с начала года снизил учетную ставку

Национальный банк Украины четвертый раз с начала года снизил учетную ставку. С 25 октября она составит 15,5% вместо нынешних 16,5%.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Решение связано с замедлением инфляции, которая в сентябре составила 7,5% в годовом измерении и продолжила снижаться в октябре. В НБУ ожидают, что на конец года ее показатель снизится до 6,3%, а в конце 2020 года достигнет среднесрочной цели 5%.

Если этот прогноз сбудется, то к концу 2021 года учетная ставка будет снижена до 8%.

Резкое снижение учетной ставки ожидается в течение 2020 года, но есть ряд рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения, который может привести к более медленному снижению. Но точно так же, в случае успешных реформ, существуют возможности и для более быстрого снижения ставки. Это касается как реформ, предусмотренных меморандумом между правительством и Национальным банком, так и судебной реформы.

Главным предположением прогноза НБУ является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, ключевым риском - отсрочка новой программы МВФ , а также принятие судами решений, которые могут навредить макрофинансовой стабильности.

Внешние риски остаются прежними: прекращение газового транзита в 2020 году, усиление торговых войны и повышение турбулентности на глобальных финансовых рынках, а также эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны РоSSии.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.