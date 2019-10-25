Бывшим топ-менеджерам банка "Богуслав" предъявили подозрение в хищении 21,6 млн грн

Деньги вывели через кредит без залога.

Бывшим топ-менеджерам банка "Богуслав" предъявили подозрение в хищении 21,6 млн грн

Национальная полиция сообщила о подозрении трем бывшим сотрудникам обанкротившегося банка "Богуслав" и экономисту Нацбанка.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Киева.

По данным следствия, между "Богуславом" и коммерческой структурой, которая была подконтрольна его сотрудникам, был подписан кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен. В залог было передано несуществующее промышленное оборудование.

После этого деньгами завладели заместитель главы правления банка, заместитель начальника управления корпоративного бизнеса и начальником службы безопасности банка. Кредит "отмыли" через фиктивные предприятия, в результате чего банк понес убытки.

24 октября всем троим сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 (хищение), ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Также подозрение получил главный экономист отдела проверок кредитными рисками НБУ, который подписал акт проверки несуществующего имущества, которое должно было быть передано в обеспечение по кредиту. Ему вменяют ч.2 ст.366 УК (служебный подлог).

Напомним, что банк "Богуслав" лопнул в ноябре 2017 года.

По состоянию на 1 ноября 2017 года владельцами существенного участия в ПАО "Банк Богуслав" были Владимир Романенко (76,5343% акций) и Наталья Вакуленко (23,4657%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов банк "Богуслав" занимал 58-е место (747,385 млн грн) среди 88 действовавших в стране банков.

Фонд гарантирования вкладов заявлял, что из банка "Богуслав" до банкротства вывели более 300 млн грн.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследованиеОбъем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследование
НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банкахНБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках
Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic PipeДания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ отозвал лицензию у Укрсоцбанка из-за его присоединения к Альфа-БанкуНБУ отозвал лицензию у Укрсоцбанка из-за его присоединения к Альфа-Банку
НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банкахНБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках
Смолия признали лучшим главой центробанка в Центральной и Восточной ЕвропыСмолия признали лучшим главой центробанка в Центральной и Восточной Европы
Экс-депутата подозревают в завладении 1,1 млрд грн "Укрсиббанка"Экс-депутата подозревают в завладении 1,1 млрд грн "Укрсиббанка"
В Харькове начальница отделения госбанка требовала взятки у переселенцевВ Харькове начальница отделения госбанка требовала взятки у переселенцев
Два топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млнДва топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млн
НБУ согласовал весь набсовет Приватбанка, 2/3 набсовета Укрэксимбанка и 4/9 набсовета ОщадбанкаНБУ согласовал весь набсовет Приватбанка, 2/3 набсовета Укрэксимбанка и 4/9 набсовета Ощадбанка
Печерский суд арестовал центральный офис и еще 15 зданий "Проминвестбанка"Печерский суд арестовал центральный офис и еще 15 зданий "Проминвестбанка"
Арбитраж в Гааге отказал РоSSии в пересмотре решений по "крымскому" иску ПриватбанкаАрбитраж в Гааге отказал РоSSии в пересмотре решений по "крымскому" иску Приватбанка
В работе Приватбанка произошел масштабный сбойВ работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Последние новости
Подгружаем последние новости