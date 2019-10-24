Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"

Концерн начал "трансформацию функции экспортных продаж".

Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил руководителей экспортных компаний "Укрспецэкспорт" Сергея Проскуркина и "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса и объявил отбор кандидатов на должности руководителей этих компаний.

Об этом говорится на сайте "Укроборонпрома".

Контракты с ними расторгли 23 октября "с целью реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий".

На период отбора обязанности генерального директора "Укрспецэкспорта" возложены на Вадима Кожевникова, а руководство "Спецтехноэкспортом" будет осуществлять Евгений Ларин.

Заявки претендентов на эти должности в рамках объявленного 23 октября отбора принимаются до 13 ноября.

"Это важный этап первой структурной реформы новой команды "Укроборонпрома" по трансформации функции экспортных продаж. Новые руководители возьмут на себя ответственность за рост экспортной выручки госконцерна, повышению зарплат и бонусов, внедрение современных технологий продаж и маркетинга, оптимизацию структуры и сокращение численности", - написал в фейсбуке заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.

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