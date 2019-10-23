"Нафтогаз" опроверг возобновление поставок газа в ОРДЛО

"Если нам прикажут поставлять газ на эти территории Украины, мы вам скажем".

"Нафтогаз" опроверг возобновление поставок газа в ОРДЛО
Фото: Радио Свобода

"Нафтогаз Украины" опроверг информацию о возобновлении поставок природного газа на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

"Новость о том, что мы будем поставлять газ для ОРДЛО - фейк. Если нам прикажут поставлять газ на эти территории Украины до их освобождения и без возможности собирать за этот газ деньги, мы вам скажем", - говорится в фейсбуке "Нафтогаза".

На данный момент действует постановление №867, которым установлены правила поставки газа по спецобязательствам. "В этом постановлении есть пункт 5, где сказано, что обязанности поставлять газ населению, религиозным организациям или тепловикам не распространяются на временно оккупированные территории ОРДЛО. Никаких изменений в это правило внесено не было", - подчеркнул "Нафтогаз".

При этом Кабмин вывел за рамки расчетов долги данных предприятий для определения уровня расчетов по тем объектам, которые находятся на неподконтрольной территории. "Теперь эти старые долги, которые появились до 31 декабря 2014 года и были сгенерированы объектами, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, не будут учитываться при определении уровня расчетов той части, которая осталась на подконтрольной территории", - отметил "Нафтогаз".

При этом компания отметила, что будет ждать предоставления руководством Донецкой и Луганской областей перечня предприятий-должников, расположенных на неподконтрольной территории и объема их долгов.

Напомним, "Газпром" начал поставку газа на неконтролируемые Украиной территории Донбасса в феврале 2015 года.

РоSSия записывала эти поставки в долг "Нафтогазу Украины", но украинская компания отказала платить за этот газ. В конце 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал, что "Нафтогаз Украины" не должен платить за поставки газа в ОРДЛО.

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