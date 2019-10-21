Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"

Компания отгружает продукцию только на основании ранее полученных предоплат.

Суд арестовал банковские счета "Укргаздобычи"
Фото: facebook.com / Олег Прохоренко

Банковские счета компании "Укргаздобыча" арестованы по решению суда.

Об этом сообщило профильное издание enkorr.

"Действительно всю неделю счета арестованы, мы писали об этом риске ранее на сайте. Нормально грузить продукцию не можем, отгрузки осуществляются только на основании ранее полученных предоплат", - рассказали в компании.

Арест связан с попыткой взыскания спорного долга финансовой компанией "Фингруп Фактор".

Как говорится на сайте УГД, она выкупила права требования по кредитному договору на 150 млн гривен, который в 2013 году "Укргаздобыча" подписала с позже обанкротившимся Дельта Банком.

Компания заявляет, что в 2017 году по решению Высшего хозяйственного суда выплатила 214,1 млн гривен (сумма включает тело кредита, проценты, штрафы и пеню). Однако Дельта Банк это не удовлетворило, и он подал новый иск, в котором просил взыскать по этому же кредиту 215,75 млн гривен (сумма включает еще и просроченные проценты за период после окончания действия кредитного договора).

Не дожидаясь решения суда, Фонд гарантирования вкладов продал право требования Дельта Банка по взысканию средств по кредиту. Победителем тендера стало ООО "Финансовая компания Фингруп Фактор", которое и пытается теперь взыскать долг.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 летРаботу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет
Глава НБУ назвал предварительные условия МВФГлава НБУ назвал предварительные условия МВФ
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцевПриватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцев
СБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривенСБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
С 1 октября налоговая обновила счета для ЕСВ по стандарту IBAN: платежи на старые реквизиты будут возвращаться
Печерский суд арестовал центральный офис и еще 15 зданий "Проминвестбанка"Печерский суд арестовал центральный офис и еще 15 зданий "Проминвестбанка"
Банковские платежи в Украине станут возможны в круглосуточном режимеБанковские платежи в Украине станут возможны в круглосуточном режиме
Нацбанк предложил запретить использовать счета ФОП для личных нуждНацбанк предложил запретить использовать счета ФОП для личных нужд
Суд арестовал дом в Киеве, который хочет приватизировать Владимир КличкоСуд арестовал дом в Киеве, который хочет приватизировать Владимир Кличко
C 5 августа все банковские счета в Украине переводят на стандарт IBAN. Как это работает?
Украинский тестировщик обокрал Microsoft на $10 млн. Он купил Tesla и виллу, но его арестовали
Суд арестовал "вертолетную площадку" ЯнуковичаСуд арестовал "вертолетную площадку" Януковича
НБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банкахНБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в украинских банках
Суд Токио снова арестовал экс-главу Nissan Карлоса ГонаСуд Токио снова арестовал экс-главу Nissan Карлоса Гона
Последние новости
Подгружаем последние новости