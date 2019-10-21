На польской границе в рейсовом автобусе обнаружили две тонны контрабандных продуктов

Товар изъяли.

Фото: #facebook#.com/lviv.customs

В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Шегини-Медика" таможенники обнаружили в рейсовом автобусов более 2 тонн контрабандных продуктов. Об этом сообщается на странице Львовской таможни в Facebook.

"Во время осмотра рейсового автобуса была обнаружена попытка незаконного перемещения на территорию Польши более 2,1 тонны продуктов питания и 120 литров молока", - говорится в сообщении.

Фото: #facebook#.com/lviv.customs

Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области.

"У работников таможни возникло подозрение о возможном перемещении скрытых от таможенного контроля товаров. Было принято решение о углубленном осмотре транспортного средства в специально обустроенном месте", - рассказали в ведомстве.

Фото: #facebook#.com/lviv.customs

Незадекларированный товар злоумышленник перевозил в багажном отделении автобуса.

По факту происшествия был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Контрабандный товар изъяли.

Фото: #facebook#.com/lviv.customs

Напомним, ранее СБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривен.

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