Глава НБУ назвал предварительные условия МВФ
Объем кредита МВФ не так важен, как наличие самой программы.
Глава Национального банка Яков Смолий озвучил предварительные условия МВФ. Среди основных вопросов: принятие ряда законопроектов, которые были предварительно оговорены, бюджет 2020 года и вопросы рынка земли. Об этом Смолий рассказал в интервью "Голосу Америки".
По его словам, один из законопроектов, о восстановлении ответственности за незаконное обогащение, находится на рассмотрении в парламенте и есть среди условий продолжения программы сотрудничества.
Кроме того, НБУ договаривается с Международным валютным фондом о новой кредитной программе для Украины сроком на 3 года. Общий объем финансирования МВФ сейчас обсуждается, однако Смолий считает, что объем кредита не столь важен, как сама программа.
Ее наличие - это сигнал для других международных финансовых организаций, для инвесторов. «Это как якорь для того, чтобы Украина имела возможность привлекать дешевый ресурс и для покрытия дефицита бюджета, и для пополнения золотовалютных резервов с целью обслуживания задолженности, которая есть у государства перед иностранными кредиторами», - добавил глава НБУ.
Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что довольна ходом переговоров украинской делегации с МВФ в Вашингтоне. Она считает, что Украина движется быстрее, чем в предыдущие годы.
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18.10.2019 08:57