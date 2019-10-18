В Херсонской области задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на 89 млн гривен

В общей сложности водные полицейские предупредили нанесение ущерба естественной среде на сумму более 91 млн гривен.

В Херсонской области на территории национального парка "Джарылгачский" водные полицейские задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на боле чем 89 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Херсонской области.

Фото: hr.npu.gov.ua

Отрабатывая акваторию Черного моря по недопущению незаконного вылова живых водных биоресурсов, в парке "Джарылгачский" полицейские заметили моторную лодку, на борту которой было 4 человека. Во время проверки оказалось, что граждане с помощью запрещенных орудий выловили 1603 крабоа, занесенных в красную книгу.

Фото: hr.npu.gov.ua

"Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89 миллионов 311 тысяч гривен. Плавсредство изъято в качестве вещественного доказательства", - сказано в сообщении.

Фото: hr.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).Браконьерам может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, полицейские в тот день обнаружили в воде 6 креветочных сетей и 5 мисинових сетей общей длиной 500 метров, в которых находились около 60 тыс. креветок, 55 рыбин кефаль и 32 краснокнижных краба. Водные биоресурсы в живом виде были возвращены в естественную среду, чем не допущено нанесение ущерба на сумму 1 млн. 885 тыс. гривен.

Полиция принимает меры по установлению владельцев незаконных орудий лова для привлечения их к ответственности.

Напомним, в июле в Херсонской области задержали браконьера с креветками и краснокнижными крабами на сумму 345 тыс. гривен. Кроме того, вблизи села Хорлы изъяли 10 сетей общей длиной 170 м. А в Геническом районе в акваториях Азовского моря и озера Сиваш были изъяты 99 подъемных ловушек и 31 мисиновая сетка длиной 1550 м.

Все живые биоресурсы были выпущены в естественную среду.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имуществаКабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 летРаботу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет
Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИВозврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИ
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройкаНа крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
Блок рекламы


Похожие новости
"Укроборонпром" решил проводить закупки на сумму от 25 тысяч гривен на Prozorro"Укроборонпром" решил проводить закупки на сумму от 25 тысяч гривен на Prozorro
СБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривенСБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривен
ArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендовArcelorMittal выведет из Украины 10 млрд гривен в виде дивидендов
В Луганской области протестуют горняки шахт "Новодружеская" и "Горная"В Луганской области протестуют горняки шахт "Новодружеская" и "Горная"
Начальник одной из налоговых инспекций в Черкасской области попался на взяткеНачальник одной из налоговых инспекций в Черкасской области попался на взятке
Во Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУВо Львове задержали организатора конвертационного центра на взятке в $10 тыс. сотруднику СБУ
В Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на БанковойВ Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на Банковой
В Кировоградской области СБУ задержала распорядителей аукциона за вымогание 100 тысяч гривенВ Кировоградской области СБУ задержала распорядителей аукциона за вымогание 100 тысяч гривен
СБУ "накрыла" киевский конвертцентр с оборотом в один миллиард гривен в годСБУ "накрыла" киевский конвертцентр с оборотом в один миллиард гривен в год
ФГИ продал ГЭС на Южном Буге за 108 млн гривенФГИ продал ГЭС на Южном Буге за 108 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости