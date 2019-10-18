СБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривен

На Львовской таможне изъяли одежду на сумму примерно 350 тыс. евро.

В Киеве и во Львовской области СБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривен. Об этом сообщают пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

"На складских помещениях в Киеве была обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 млн гривен. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Кроме того, в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" Львовской таможни правоохранители остановили грузовой автомобиль, перевозивший очередную партию продукции стоимостью примерно 350 тыс. евро.

Фото: СБУ

Продолжается досудебное следствие в рамках начатого уголовного производства.

В частности, проверяется причастность к противоправной деятельности служащих таможни.

Напомним, 10 октября СБУ и ГБР проводило обыски таможенников из-за схемы ввоза в Украину брендовой одежды под видом секондхенда. В общей было проведено около 40 обысков в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов этой схемы.

Одна партия такой одежды стоит не менее 400 тыс. долларов.

Грузовики, которые везли одежду во Львовской области по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смены отдельных таможенников, которые организовали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей.

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