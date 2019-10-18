Под Харьковом лесники незаконно вырезали более 20 гектаров леса

Чиновники лесхоза незаконно нарубили деревьев на 6 миллионов гривен

СБУ подозревает должностных лиц Красноградского лесного хозяйства в Харьковской области в хищении ценных пород древесины на 6 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Под видом санитарных рубок чиновники лесхоза незаконно уничтожили более 20 га лесонасаждений дуба и сосны.

Сотрудники Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса провели комплексную экономическую и инженерно-экологическую экспертизу и установили, что ущерб государству составил 6,2 млн гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства чиновников правоохранители обнаружили вещественные и документальные доказательства их противоправной деятельности.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

На данный момент правоохранители сообщили 5 должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в Харьковской области. Отмечалось, что проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине.

Тогда же Зеленский звонил директору лесхоза Виктору Сырсе и приглашал его в Офис президента, поскольку президенту доложили, что Сыса контролирует незаконные вырубки в области.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имуществаКабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 летРаботу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет
Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИВозврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИ
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройкаНа крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривенСБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривен
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Заробитчане перевели в Украину более $5,5 миллиарда за полгода, - НБУЗаробитчане перевели в Украину более $5,5 миллиарда за полгода, - НБУ
Украина за день выплатила более $1 млрд долгаУкраина за день выплатила более $1 млрд долга
Во Львовской области построят мусорный полигон площадью 5 гектаровВо Львовской области построят мусорный полигон площадью 5 гектаров
Фармацевтическую компанию "Дарница" оценили более чем в $400 млн, - ШимкивФармацевтическую компанию "Дарница" оценили более чем в $400 млн, - Шимкив
SoftBank создаёт ещё один фонд с капиталом более $100 млрд для инвестиций в ИИSoftBank создаёт ещё один фонд с капиталом более $100 млрд для инвестиций в ИИ
Украина потеряет более 30% рабочей силы до 2050 года — прогноз МВФУкраина потеряет более 30% рабочей силы до 2050 года — прогноз МВФ
Госфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривенГосфинмониторинг передал в прокуратуру дела об отмывании более 36 млрд гривен
«Сделать страну более привлекательным местом для работы среди молодежи»: Польша освободит от налога на доход граждан до 26 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости