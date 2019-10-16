Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП всех категорий, кроме "рисковых"

"ФОПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса".

Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП всех категорий, кроме
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФОП) всех категорий, кроме "рисковых" сроком на два года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Таким образом глава государства откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов "О внесении изменений в законы "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", вводящие электронный чек", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что упомянутые законы направлены не против ФОП, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФОП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов. Она объяснила, что электронные чеки для ФОП вводятся только с 2021 года, "поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют".

"ФОПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса. А народные депутаты из объединения "За ФОП" уже готовят законодательные инициативы по защите интересов малых предпринимателей. В частности, они будут работать над переводом в электронную форму отчетности для ФОП, упрощением налогового администрирования и другими законодательными инициативами", - пояснила Ковалив.

Со своей стороны Зеленский отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать, в связи с чем поручил ввести мораторий на проверки ФОП "для всех категорий, кроме рисковых, вроде ювелирного бизнеса", отмечается в сообщении. Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

20 сентября Рада приняла законы, обязывающие ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты. От необходимости использовать РРО освобождаются ФОПы первой категории.

Напомним, летом 2015 года вступила в силу норма Налогового кодекса, по которой предприниматели 3-й группы единого налога должны были начать использовать РРО. Предусматривалось также, что предприниматели 2-й группы будут обязаны использовать РРО с 1 января 2016 года. Однако эти нормы вызвали протесты бизнеса, и в итоге 1 июля парламент принял закон, которым разрешил бизнесу с доходом до миллиона по-прежнему работать без кассовых аппаратов.

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