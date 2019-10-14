ИФ: украинский агрохолдинг "Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой 6,5%

Пятилетние бонды стали вторым размещением за два года.

ИФ: украинский агрохолдинг "Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой 6,5%
Терминалы Kernel Group
Фото: kernel.ua

Украинский агрохолдинг "Кернел" (крупнейший акционер - Андрей Веревский) разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и сроком погашения в 2024 году, пишет агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одного из участников рынка.

Организаторами размещения выступили ING Bank, JP Morgan.

В компании агентству не стали комментировать эту информацию, сообщив, что детали планируется обнародовать 17 октября.

В начале 2017 года "Кернел" разместил еврооблигации на $500 млн со сроком обращения до 31 января 2022 года. Ставка купона тогда была установлена на уровне 8,75% годовых. Размещение "Кернела" тогда было первым за три года для украинских компаний.

"Кернел" является экспортно-ориентированной компанией, занимающейся производством подсолнечного масла.

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