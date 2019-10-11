Когда юрлиц и ФОП обяжут принимать оплату картами — проект постановления

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект постановления Кабмина, которое введет обязательный прием платежными картами для ряда субъектов хозяйствования (предприятий и ФОП), пишут AIN.UA

По мнению ведомства, оборот наличных денег тормозит развитие экономики и усугубляет коррупцию.

Чтобы с этим бороться, Минэконом хочет упростить безналичные расчеты для бизнеса и снизить затраты государства на поддержание налички.

Но главное изменение для предпринимателей — обязательный прием платежей платежными средствами. Это касается как реализации непосредственно покупателю, так и продаж с доставкой.

Кого обяжут принимать безналичный расчет

До 1 января 2020 года. Субъекты хозяйствования, осуществляющие:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (кроме торговли автотранспортными средствами, торговли деталями и принадлежностями для автотранспортных средств, торговля мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним);

реализацию подакцизных товаров;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;

реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;

медицинскую и стоматологическую практики;

деятельность туристических агентств, туристических операторов, предоставление других услуг бронирования и связанная с этим деятельность;

деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания (кроме заведений, не имеющих зала для обслуживания потребителей);

деятельность отелей и подобных средств временного размещения;

До 1 июля 2020 года. Субъекты хозяйствования, осуществляющие:

торговлю автотранспортными средствами;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

торговлю деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;

торговлю мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;

предоставление в аренду автотранспортных средств;

почтовую и курьерскую деятельность;

пассажирские перевозки железнодорожным, автомобильным, водным или воздушным транспортом;

деятельность фитнес-центров;

деятельность в сфере культуры;

деятельность учреждений здравоохранения (больничных заведений) независимо от форм собственности;

страхование;

До 1 января 2021 г.

Другие субъекты хозяйствовенной деятельности, которые осуществляют реализацию товаров, в случае, когда цена единицы товара составляет более 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Это динамичный показатель, он составляет 50% от месячного прожиточного минимума трудоспособных лиц. В 2019 году необлагаемый минимум закрепили на отметке в 961 грн. Опираясь на это, Минэкономразвития потребует безналичных расчетов для всего, что стоит дороже 48 000 грн.

Сейчас в Украине можно проводить наличные расчеты (в том числе куплю-продажу товаров) на сумму не более 150 000.

Что еще требует постановление

В тексте указано, что у клиентов должна быть возможность использовать не менее трех платежных систем. У одной из них платежной организацией должен быть резидент Украины. Посмотреть список работающих в Украине платежных систем можно на сайте НБУ.

Еще одно требование постановление — обеспечить равные цены при наличной и безналичной оплате. Это должно устранить ситуации, при которых магазины списывают дополнительные комиссии при оплате картой.

Пока что инициатива находится на стадии обсуждения, ее можно прокомментировать, проголосовать за или против.