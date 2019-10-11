Когда юрлиц и ФОП обяжут принимать оплату картами — проект постановления
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект постановления Кабмина, которое введет обязательный прием платежными картами для ряда субъектов хозяйствования (предприятий и ФОП), пишут
По мнению ведомства, оборот наличных денег тормозит развитие экономики и усугубляет коррупцию.
Чтобы с этим бороться, Минэконом хочет упростить безналичные расчеты для бизнеса и снизить затраты государства на поддержание налички.
Но главное изменение для предпринимателей — обязательный прием платежей платежными средствами. Это касается как реализации непосредственно покупателю, так и продаж с доставкой.
Кого обяжут принимать безналичный расчет
До 1 января 2020 года. Субъекты хозяйствования, осуществляющие:
- реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (кроме торговли автотранспортными средствами, торговли деталями и принадлежностями для автотранспортных средств, торговля мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним);
- реализацию подакцизных товаров;
- реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;
- реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг;
- медицинскую и стоматологическую практики;
- деятельность туристических агентств, туристических операторов, предоставление других услуг бронирования и связанная с этим деятельность;
- деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания (кроме заведений, не имеющих зала для обслуживания потребителей);
- деятельность отелей и подобных средств временного размещения;
До 1 июля 2020 года. Субъекты хозяйствования, осуществляющие:
- торговлю автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговлю деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;
- торговлю мотоциклами, деталями и принадлежностями к ним, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- предоставление в аренду автотранспортных средств;
- почтовую и курьерскую деятельность;
- пассажирские перевозки железнодорожным, автомобильным, водным или воздушным транспортом;
- деятельность фитнес-центров;
- деятельность в сфере культуры;
- деятельность учреждений здравоохранения (больничных заведений) независимо от форм собственности;
- страхование;
До 1 января 2021 г.
Другие субъекты хозяйствовенной деятельности, которые осуществляют реализацию товаров, в случае, когда цена единицы товара составляет более 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Это динамичный показатель, он составляет 50% от месячного прожиточного минимума трудоспособных лиц. В 2019 году необлагаемый минимум закрепили на отметке в 961 грн. Опираясь на это, Минэкономразвития потребует безналичных расчетов для всего, что стоит дороже 48 000 грн.
Сейчас в Украине можно проводить наличные расчеты (в том числе куплю-продажу товаров) на сумму не более 150 000.
Что еще требует постановление
В тексте указано, что у клиентов должна быть возможность использовать не менее трех платежных систем. У одной из них платежной организацией должен быть резидент Украины. Посмотреть список работающих в Украине платежных систем можно на сайте НБУ.
Еще одно требование постановление — обеспечить равные цены при наличной и безналичной оплате. Это должно устранить ситуации, при которых магазины списывают дополнительные комиссии при оплате картой.
Пока что инициатива находится на стадии обсуждения, ее можно прокомментировать, проголосовать за или против.
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