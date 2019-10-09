Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн

Весь банковский сектор за это время заработал 44,3 млрд грн.

Приватбанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за девять месяцев 2019 года до 27,4 млрд грн, что стало новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка, пишет "Финансовый клуб".

Как сообщил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.

По данным Нацбанка, весь банковский сектор за январь-августь 2019-го заработал 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более половины (58,3%) этого результата обеспечил Приватбанк.

Напомним, что 17 октября в Хозяйственном суде Киева состоятся дебаты в рассмотрении иска экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи банка во время национализации.

Коломойский недавно заявил, что хочет получить долю в акционерном капитале Приватбанка.