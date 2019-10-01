Нацбанк отстрочил переход на IBAN до 12 января 2020

Национальный банк продлил до 12 января 2020 года переходный период во внедрении международного стандарта банковского счета IBAN.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое решение в Нацбанке приняли по просьбе Государственной казначейской службы.

"В связи с обращением Государственной казначейской службы Украины для обеспечения выполнения бюджетных программ в полном объеме Национальный банк принял решение о продлении до 12 января 2020 возможности заполнения пары реквизитов в документах на перевод средств", - сообщили в Нацбанке.

То есть вплоть до 12 января 2020 банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 - только счет по стандарту IBAN.

В Украине начали вводить IBAN с 5 августа. Номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов в такой последовательности:

код страны (UA);

контрольный разряд (2 цифры);

код банка (6 цифр);

счет (длина номера счета не фиксируется, до 31 октября 2019 года он может быть от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.