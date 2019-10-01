Нацбанк отстрочил переход на IBAN до 12 января 2020
Решение приняли по просьбе Государственной казначейской службы.
Национальный банк продлил до 12 января 2020 года переходный период во внедрении международного стандарта банковского счета IBAN.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Такое решение в Нацбанке приняли по просьбе Государственной казначейской службы.
"В связи с обращением Государственной казначейской службы Украины для обеспечения выполнения бюджетных программ в полном объеме Национальный банк принял решение о продлении до 12 января 2020 возможности заполнения пары реквизитов в документах на перевод средств", - сообщили в Нацбанке.
То есть вплоть до 12 января 2020 банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 - только счет по стандарту IBAN.
В Украине начали вводить IBAN с 5 августа. Номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов в такой последовательности:
- код страны (UA);
- контрольный разряд (2 цифры);
- код банка (6 цифр);
- счет (длина номера счета не фиксируется, до 31 октября 2019 года он может быть от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).
Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.10.2019 21:22