Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, - Метинвест

Компания предложила исключить из законопроекта 1210 изменения, которые касаются налогообложения недр.

Добывающие компании отдадут почти 90% прибыли на налоги, - Метинвест
Фото: dnrespublika.info

Изменение подхода к налогообложению добычи железной руды, предложенное в законопроекте 1210, приведет к тому, что доля налогов в чистой прибыли горнодобывающих компаний вырастет до 87%. При этом, согласно рекомендациям МВФ, доля экономической выгоды государства должна составлять 40% от прибыли компании-недропользователя.

Об этом идет речь в письме холдинга Метинвест в адрес спикера парламента Дмитрия Разумкова, главы комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, руководителя Госналогслужбы Сергея Верланова, премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой.

«Предложенные Законопроектом 1210 изменения приведут к тому, что доля экономической выгоды государства возрастет до 87% и приведет к мгновенному увеличению налоговой нагрузки на горно-добывающую отрасль… Кроме того, в данном случае есть выборочное увеличение налоговой нагрузки только на одну отрасль, которая добывает железную руду, в то время как база и ставка налогообложения для других добывающих отраслей остаются неизменными», - говорится в письме.

Компания просит учесть эти расчеты при дальнейшем обсуждении законопроекта 1210. В письме также говорится, что Метинвест поддерживает новую инициативу профильного комитета использовать международные ценовые индексы для определения объекта налогообложения.

«Мы поддерживаем именно комплексные изменения в Раздел ІХ Налогового кодекса Украины (НКУ) и одновременно обращаем внимание, что изменения нужно вносить в ряд статей НКУ, включая те, которые пока не меняются в соответствии с положениями законопроекта 1210. Такие комплексные изменения не могут приниматься без детального анализа и обработки соответствующих положений налогового законодательства», - говорится в письме.

Компания предложила исключить из законопроекта 1210 изменения, которые касаются налогообложения недр, чтобы комплексно рассмотреть эти вопросы в процессе налоговой реформы, анонсированной правительством на 2020 год.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппаратыРада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты
Депутаты во втором чтении приняли законопроекты про РРО: что поменялось для ФОП в ритейле
British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в РумыниюBritish American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию
Разорилась старейшая в мире британская турфирма Thomas CookРазорилась старейшая в мире британская турфирма Thomas Cook
Экоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на БоржавеЭкоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на Боржаве
Блок рекламы


Похожие новости
Суд отклонил иск о национализации авиакомпании "Днеправиа"Суд отклонил иск о национализации авиакомпании "Днеправиа"
Глава WeWork Адам Ньюман покинет свой пост. Оценка компании в $47 млрд упала почти вдвое
Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"
Страховые компании и кредитные союзы войдут в систему гарантирования выплатСтраховые компании и кредитные союзы войдут в систему гарантирования выплат
«Не понимаю, почему на второй день работы правительство решило поднять налоги», — Александр Конотопский, Ajax Systems«Не понимаю, почему на второй день работы правительство решило поднять налоги», — Александр Конотопский, Ajax Systems
Налоги в IT-сфере хотят повысить в два раза. Что об этом думают руководители украинских IT-компаний
Group DF оспорит решение АМКУ о разделении компании OstchemGroup DF оспорит решение АМКУ о разделении компании Ostchem
Sony продаст 5 % акций Olympus самой компании за $760 млнSony продаст 5 % акций Olympus самой компании за $760 млн
28 крупнейших инвестиционных раундов в IT-стартапы и компании Украины
США оштрафовали пятерых россиян почти на $80 млн за сделки с акциями по украденной украинцами информацииСША оштрафовали пятерых россиян почти на $80 млн за сделки с акциями по украденной украинцами информации
Последние новости
Подгружаем последние новости