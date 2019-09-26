УН: МВФ уезжает из Киева без результата

Миссия Международного валютного фонда после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.

Об этом "Українським новинам" сообщили несколько источников, знакомых с предварительными результатами работы миссии.

Эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

Украина рассчитывала на 3-летнюю программу EFF на сумму $6 млрд. Параллельно Киев планировал договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком. Однако миссия уезжает без проекта меморандума.

Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и экс-владельцами Приватбанка. В МВФ считают невозможной отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний день в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства в Привате.

Еще один вопрос, из-за которого пока программа не может быть предоставлена - неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 года.

Третий вопрос - сохранение независимости Национального банка. В МВФ опасаются, что если руководство НБУ будет сменено, то это может отразиться на независимости регулятора.

Напомним, 19 декабря 2018 года была утверждена программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, больше денег не выделяли.