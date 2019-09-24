Суд снял арест с "вертолетной площадки" Януковича

Решение от 5 апреля 2019 года отменено.

Суд снял арест с "вертолетной площадки" Януковича
Фото: veselahata.com

Киевский апелляционный суд отменил арест конгрессно-выставочного центра "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича.

Соответствующее решение суд принял 5 сентября, передает РБК-Украина.

Сообщается, что суд отменил решение от 5 апреля 2019 года, которым на "Парковый" наложили арест и передали его для управления Национальному агентству по розыску и менеджменту активов.

По мнению Киевского апелляционного суда, прокуратура не доказала, что "Парковый" должен быть вещественным доказательством и связан с расследованием, которое касается нарушений во время его строительства.

Также правоохранители якобы не обосновали необходимость ареста, а в самом расследовании не сообщалось о подозрении ни одному человеку.

Напомним, в октябре 2018 года конгрессно-выставочный центр "Парковый" передали в управление коммунальному предприятию Киева.

Однако, Хозяйственный суд Киева 24 января запретил выполнять договор по управлению активами арестованного концертно-выставочного центра "Парковый". Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Амадеус Ко", владельца "вертолетной площадки".

В феврале суд приказал вернуть "вертолетную площадку Януковича" старому владельцу.

Позже в этом же месяце сообщалось, что народный депутат Максим Ефимов купил "вертолетную площадку Януковича" и оформил ее на маму. Он заявил о намерении передать КВЦ "Парковый" в управление международной компании.

В мае НАБУ изъяло документы по "вертолетной площадке Януковича" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМА.

Напомним, вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Уголовное производство о строительстве вертолетной площадке расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

Имущество "Паркового" арестовано и передано Национальному агентству по вопросам возврата коррупционных активов (АРМА). В октябре 2018 года АРМА отдала площадку в управление коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения". В случае, если объект будет конфискован у предыдущего владельца, Киев рассчитывает получить КВЦ в свою собственность.

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