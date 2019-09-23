"Укрзализныця" пожаловалась в СБУ на поставку белорусских деталей под видом украинских

За схемой могут стоять компании из сферы Дубневичей.

"Укрзализныця" пожаловалась в Службу безопасности Украины, что ей поставляли белорусские детали под видом украинских. По данным компании, ее убыток в результате этой схемы мог составить больше 60 млн гривен.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Две компании с похожими названиями, которые в течение 2018-2019 лет поставляли для нужд "Укрзализныци" закладные анкера АЗ-2 для рельсовых креплений, под видом продукции отечественного производителя передавали изделия из Беларуси. Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Причем завозилась продукция под видом заготовки позволило существенно занизить импортная пошлина.

Таким образом, ориентировочная себестоимость одной единицы такой "заготовки" составляла около 50 грн, а "Укрзализныце" ее уже продавали как товар украинского производства за 94 грн.

"Укрзализныця" прозрачно намекает, что за этой схемой стоят "два брата, которые в течение многих лет получали сверхприбыли на железнодорожной отрасли", подразумевая Ярослава и Богдана Дубневичей.

Глава правления УЗ Евгений Кравцов в фейсбуке, комментируя эту новость, написал о "черном понедельнике для братьев Дубневичей".