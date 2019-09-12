ВТО отклонила апелляцию Украины в споре с РоSSией о пошлинах на удобрения

В 2018 арбитражный орган ВТО принял решение в пользу РоSSии по делу о нитрате аммония.

Апелляционный орган Всемирной торговой организации 12 сентября отклонил апелляцию Украины по проигранному РоSSии иску о введении Украиной пошлин на нитрат аммония.

Об этом сообщается на сайте ВТО.

"Несмотря на аргументацию Украины относительно полномочий украинских судов и органов расследования для вычисления демпинговых ставок в соответствии с законодательством Украины, решением коллегии является то, что судебные решения украинского суда, выполненные украинскими следственными органами, признаны недействительным основанием для установления пошлин", - говорится в аргументации решения.

Стоит заметить, что никаких ошибок в работе группы, которая рассматривала украинско-роSSийский спор, обнаружено не было.

Также отмечено, что украинская сторона не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнению принятое ранее решение.