ВТО отклонила апелляцию Украины в споре с РоSSией о пошлинах на удобрения

В 2018 арбитражный орган ВТО принял решение в пользу РоSSии по делу о нитрате аммония.

ВТО отклонила апелляцию Украины в споре с Россией о пошлинах на удобрения
Фото: ictsd.org

Апелляционный орган Всемирной торговой организации 12 сентября отклонил апелляцию Украины по проигранному РоSSии иску о введении Украиной пошлин на нитрат аммония.

Об этом сообщается на сайте ВТО.

"Несмотря на аргументацию Украины относительно полномочий украинских судов и органов расследования для вычисления демпинговых ставок в соответствии с законодательством Украины, решением коллегии является то, что судебные решения украинского суда, выполненные украинскими следственными органами, признаны недействительным основанием для установления пошлин", - говорится в аргументации решения.

Стоит заметить, что никаких ошибок в работе группы, которая рассматривала украинско-роSSийский спор, обнаружено не было.

Также отмечено, что украинская сторона не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнению принятое ранее решение.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) из РФ в 2014 году. Они должны были действовать до июля 2020 года. В 2015 году РоSSия обжаловала это решение в ВТО. В 2018 году ВТО приняла решение в пользу РФ, однако Украина подала апелляцию.

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