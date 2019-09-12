В Украине в два раза выросли тиражи украиноязычных книг и брошюр

За 2019 год в Украине более чем вдвое выросли тиражи украиноязычных книг и брошюр. Об этом свидетельствует статистика выпуска книжной продукции 2019 года Книжной палаты.

Согласно данным Книжной палаты, в этом году было издано 21 млн 543 тыс. 700 экземпляров книг и брошюр на украинском языке. В прошлом году за этот же период их вышло 10 млн 300 тыс. 500 экземпляров. Это значит, что тиражи украиноязычных книг и брошюр выросли на 109,2%.

В то же время тиражи русскоязычной продукции упали на 3,8%. В этом году было выпущено 3 млн 14 тыс. 200 экземпляров, в 2018 - 3 млн 132 тыс. 600.

В целом, общие тиражи выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: chytomo

За I полугодие текущего года было издано 8 млн 913 тыс. 700 экземпляров учебников и методичек. Это вдвое больше за аналогичный период 2018 года, когда их было издано 4 млн 332 тысяч.

Согласно данным Книжной палаты, в этом году наблюдается значительный спад выпуска изобразительных изданий, тиражи которых снизились на 64%. В этом году было издано 687 тысяч экземпляров, в прошлом году - 1 млн 908 тыс. 700.

Основатель издательства «Артбук» Павел Гудимов, комментируя эту ситуацию изданию «Читомо», отметил, что снижение количества изобразительных книг связано с большими затратами на их создание. По его словам, эти издания только выглядят коммерческими, но на самом деле являются убыточными.

«Их выпуск не то, что невыгодный, он супер невыгодный. Я несколько раз поднимал вопрос о том, что визуальную литературу необходимо спонсировать. Она является дотационной. Государство должно это понимать. И заботиться не только о художественной литературе, переводах, но и о визуальных изданиях », - отметил он.

По наблюдениям Гудимова, за последние три года количество визуальной литературы снизилась практически в три раза и продолжает уменьшаться.

Директорка издательства Vivat Юлия Орлова отметила «Читомо», что в Украине действительно наблюдается рост количества украиноязычных книг.

«Да, действительно, мы выдаем все больше книг на украинском языке. Русскоязычные издания «Вивата» можно пересчитать по пальцам. Причин несколько. Первая - наша общественная позиция. Миссия издательства - популяризация украинской культуры и литературы. Поэтому мы стараемся выдавать как можно больше произведений отечественных авторов, написанных на родном языке. Вторая причина - спрос. Украинский язык входит в моду. На нем говорят, на нем читают, на нем смотрят фильмы. Наши читатели сами создают тенденции на книгоиздательском рынке», - подчеркнула Орлова.

Она также добавила, что этому поспособствовал и закон об украинском языке, который также ограничил реализацию книг на русском. Кроме того, стало дороже приобретать авторские права на русскоязычные издания.