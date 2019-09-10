Украинский 3DLOOK стал резидентом Station F — это крупнейший стартап-кампус в мире

Украинский стартап 3DLOOK на шесть месяцев стал резидентом парижского кампуса Station F. Об этом рассказал основатель проекта Вадим Роговский. Компания разрабатывает технологию сканирования человеческого тела по фото, пишут AIN.UA .

3DLOOK попал в третий сезон так называемого «Дома стартапов» от fashion-группы LVMH. Всего в нем 26 стартапов, которые разрабатывают решения в девяти категориях: от обработки данных до персонализации. В 2019 году 3DLOOK получил награду LVMH Innovation Award.

Что такое Station F

Station F — крупнейший в мире стартап-кампус площадью 34 000 м2 в центре Парижа. Его открыли в 2017 году. Там располагаются более 1000 стартапов и работают 30 бизнес-программ.

Как устроена работа

У 3DLOOK будет одно рабочее место в кампусе. Но коллектив будет посещать мероприятия программы расширенным составом и может увеличить количество рабочих мест. Также стартап ищет локального менеджера по развитию бизнеса.

Station F делает акцент на том, что они не инкубатор, а именно кампус. Все здесь зависит от самого стартапа: насколько активно он использует предоставляемые возможности. Среди них большое количество ежедневных ивентов, с участием таких компаний как Amazon, Google , Apple и так далее. Одна из возможностей — коллаборации между стартапами, в результате которых рождаются новые продукты и проекты.

Рабочее место и возможность проводить встречи на территории Station F предоставлено бесплатно на шесть месяцев. За дополнительную плату можно арендовать жилье.

«Дом стартапов», фото LVMH

Будет ли 3DLOOK работать в кампусе дальше зависит от их бизнес-активности:

Все зависит только от нас — насколько активно мы будем сотрудничать с «Домами» LVMH, какое количество проектов будем развивать в течение этого времени.

По словам представителей 3DLOOK, в ближайшее время компания будет улучшать свою технологию создания 3D-моделей:

На данный момент наша технология использует две фотографии человека для создания 3D модели и получения 39 точных измерений тела. В наших планах — переход на использование одной фотографии.

Сейчас точность работы алгоритмов 3DLOOK ненамного отличается от продвинутых 3D-сканеров и часто превосходит ручные измерения от портных, говорят в стартапе.