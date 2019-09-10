Украинский 3DLOOK стал резидентом Station F — это крупнейший стартап-кампус в мире
Украинский стартап 3DLOOK на шесть месяцев стал резидентом парижского кампуса Station F. Об этом рассказал основатель проекта Вадим Роговский. Компания разрабатывает технологию сканирования человеческого тела по фото, пишут
3DLOOK попал в третий сезон так называемого «Дома стартапов» от fashion-группы LVMH. Всего в нем 26 стартапов, которые разрабатывают решения в девяти категориях: от обработки данных до персонализации. В 2019 году 3DLOOK получил награду LVMH Innovation Award.
Что такое Station F
Station F — крупнейший в мире стартап-кампус площадью 34 000 м2 в центре Парижа. Его открыли в 2017 году. Там располагаются более 1000 стартапов и работают 30 бизнес-программ.
Как устроена работа
У 3DLOOK будет одно рабочее место в кампусе. Но коллектив будет посещать мероприятия программы расширенным составом и может увеличить количество рабочих мест. Также стартап ищет локального менеджера по развитию бизнеса.
Station F делает акцент на том, что они не инкубатор, а именно кампус. Все здесь зависит от самого стартапа: насколько активно он использует предоставляемые возможности. Среди них большое количество ежедневных ивентов, с участием таких компаний как Amazon, Google, Apple и так далее. Одна из возможностей — коллаборации между стартапами, в результате которых рождаются новые продукты и проекты.
Рабочее место и возможность проводить встречи на территории Station F предоставлено бесплатно на шесть месяцев. За дополнительную плату можно арендовать жилье.
Будет ли 3DLOOK работать в кампусе дальше зависит от их бизнес-активности:
Все зависит только от нас — насколько активно мы будем сотрудничать с «Домами» LVMH, какое количество проектов будем развивать в течение этого времени.
По словам представителей 3DLOOK, в ближайшее время компания будет улучшать свою технологию создания 3D-моделей:
На данный момент наша технология использует две фотографии человека для создания 3D модели и получения 39 точных измерений тела. В наших планах — переход на использование одной фотографии.
Сейчас точность работы алгоритмов 3DLOOK ненамного отличается от продвинутых 3D-сканеров и часто превосходит ручные измерения от портных, говорят в стартапе.
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