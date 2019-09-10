Суд ЕС отменил решение о допуске "Газпрома" к газопроводу OPAL

"Это решение было принято с нарушением основ энергетической солидарности".

Суд Европейского Союза отменил решение, которое позволяет роSSийскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает Nord Stream с Германией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Это решение было принято с нарушением основ энергетической солидарности", - решили судьи из Люксембурга.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло более широкое использование газопровода OPAL. До того россияне использовали половину мощностей.

Польша заявила, что решение Еврокомиссии приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловало это решение в Суде ЕС .

В декабре 2018 года Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши .

"Суд установил недействительность решения Комиссии об утверждении изменения системы установления исключений по использованию газопровода OPAL", - говорится в постановлении суда ЕС .

Теоретически Еврокомиссия может подать апелляцию, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами.

Напомним, 28 октября 2016 года Еврокомиссия одобрила увеличение использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, который объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Изначально "Газпром" мог использовать только 50% мощностей OPAL, теперь, согласно решению комиссии, предприятие сможет участвовать в аукционах на прокачку по этой трубе еще 7,7-10,2 млрд куб. м, то есть получить доступ еще к 21,4–28,3% мощностей.