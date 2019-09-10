Бывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал через голландский аукцион на площадке ProZorro.Продажи офис банка "Хрещатик" в центре Киева .

Об этом сообщает "Финансовый клуб".

Начальная цена лота составляла 425,13 млн гривен. Аукцион был прекращен как только стартовали торги, поэтому победитель аукциона - ЧАО "Днипростроймашина" бизнесмена Вадима Григорьева (известен как владелец сети Merx) - выкупает объект по стартовой цене.

Если бы он не проявили интерес к объекту, его цена могла бы упасть на 80% - до 212,57 млн гривен.

Нежилое здание находится в центре Киева на ул. Прорезной, 8 (здание А). Помещение оснащено инженерными системами: водоснабжение, электрообеспечение, теплоснабжение, имеет толстые каменные стены и высокие потолки.

Как и большинство сооружений на Прорезной, здание построено в середине прошлого века в рамках реконструкции города после войны. Рядом расположен сквер и станция метро Крещатик.

Аукцион состоялся 29 августа, а уже 30 августа победитель подписал протокол торгов. 2 сентября его завизировал ликвидатор банка "Хрещатик". Сейчас сделка находится на этапе ожидания подписания договора купли-продажи.

Фото: Google

Напомним, банк "Хрещатик" был отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года, а 2 июня 2016 года по предложению ФГВФЛ регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Окружной админсуд Киева 28 февраля 2017 года признал противоправной бездеятельность Нацбанка относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка. Нацбанк не согласился с этими решениями судов и подал кассационную жалобу. Но 20 декабря 2017 года регулятор получил постановление Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года, которым кассационная жалоба НБУ оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанции - без изменений. Регулятор обратился в Высший суд Украины за пересмотром решения, но и здесь получил отказ.

В июне 2019 года сообщалось, что НБУ решил ликвидировать банк "Хрещатик" до июня 2020 года.