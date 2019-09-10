Нацбанк отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, пишут AIN.UA



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[url=http://novostey.com/business/news884628.html]НБУ отменил лимит на вывод из Украины средств от продажи ценных бумаг - Финансы на Новостей.COM[/url]

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