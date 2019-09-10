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2019-09-10
НБУ отменил лимит на вывод из Украины средств от продажи ценных бумаг
Нацбанк отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, пишут
- Раньше этот лимит составлял 5 млн евро в месяц. На такой шаг в НБУ пошли в рамках валютной либерализации.
- Кроме этого, регулятор расширил перечень операций, которые можно осуществлять нерезидентам. Среди них — зачисление средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине.
- С начала года орган отменил уже более 30 валютных ограничений, в том числе обязательную продажу валютной выручки бизнесом, предварительный заказ гривны для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов за границу.
Дмитрий Демченко, AIN
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