НБУ отменил лимит на вывод из Украины средств от продажи ценных бумаг

Нацбанк отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, пишут AIN.UA

  • Раньше этот лимит составлял 5 млн евро в месяц. На такой шаг в НБУ пошли в рамках валютной либерализации.
  • Кроме этого, регулятор расширил перечень операций, которые можно осуществлять нерезидентам. Среди них — зачисление средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине.
  • С начала года орган отменил уже более 30 валютных ограничений, в том числе обязательную продажу валютной выручки бизнесом, предварительный заказ гривны для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов за границу.

Дмитрий Демченко, AIN

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