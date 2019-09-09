Запасы газа в подземных хранилищах превысили семилетний максимум
"Нафтогаз" продолжает накачивать по 78 млн куб м газа в сутки.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили семилетний максимум.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в фейсбуке.
"Сейчас в "подземках" уже более 18,7 млрд куб м газа. Это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что продолжают накачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения роSSийского транзита с 1 января.
Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.
С 5 апреля Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд куб. м.
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Финансы
09.09.2019 09:47