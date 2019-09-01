Швеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSии

Новый налог позволит к 2022 году пополнить казну на более 500 млн долларов.

Швеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSии
Фото: kompravda.eu

Власти Швеции в связи с наращиванием военного присутствия РоSSии в Балтийском море хотят ввести новый налог для банков, который позволит пополнить казну средствами для обороны страны. Об этом пишет Bloomberg.

“Новый налог для банков позволит увеличить оборонный бюджет на фоне наращивания РФ военного присутствия в Балтийском море и осложнения отношений между Стокгольмом и Москвой”, - говорится в материале.

О планах ввести налог заявила министр финансов Магдалена Андерссон. В частности, она заявила, что введение этого налога позволит к 2022 году пополнить казну государства на 5 млрд крон (508 млн долларов).

"Банки могут облагаться налогом намного больше, чем сегодня. Они [банки] создают определенные риски для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад", - заявила Андерссон.

По ее мнению, во время финансовых кризисов банкам может понадобиться помощь со стороны государства, поэтому уже сейчас для них есть смысл платить больше налогов. Банки, оплачивая больше налогов, смогут обезопасить себя от возможных кризисных явлений, в случае образования которых правительство обязуется помогать кредитным организациям, заявил Андерссон.

Ранее Швеция присоединилась к демаршу стран из-за возвращения РФ в ПАСЕ.

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