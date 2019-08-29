В Днепропетровской области памятник Ленину продали за полмиллиона гривен

Скульптура из литой бронзы весом 6 тонн продана как металлолом из-за долгов КП в Желтых Водах.

На электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах Днепропетровской области в 2014 году. Информация об этом размещена на сайте аукциона, передает Радио Свобода.

Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом по цене 500 тысяч гривен. Начальная стоимость составляла 385 875 гривен. В аукционе приняли участие четыре участника, их данные не разглашаются.

Главный бухгалтер КП "ВЖРЕО" Желтоводского городского совета Елена Пузырей подтвердила, что скульптура была выставлена на торги из-за долгов предприятия по уплате налогов.

"Из-за долгов был наложен арест на часть имущества, которое не используется в хозяйственной деятельности предприятия, это, в частности, эта скульптура, пожарная машина и еще несколько позиций. Исполнительная служба приехала и описала имущество. У нас арестованы счета, долги по выплате зарплаты работникам, долги по уплате налогов - все потому, что тарифы на услуги предприятия не были откорректированы", - сказала Елена Пузырей.

По словам главного бухгалтера, все время с момента демонтажа памятника хранился на территории коммунального предприятия и находится в хорошем состоянии.

В мэрии Желтых Вод заявляют, что будут обжаловать решение о выставлении памятника на торги в суде, ведь скульптура "не принадлежит коммунальному предприятию и имеет культурно-историческую ценность".

Напомним, осенью 2018 райцентр в Черниговской области продал памятник Ленину на металлолом за 220 тыс. гривен.