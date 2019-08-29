"Фармак" снова судится с "Дарницей" за "Корвалол"

Судебная тяжба длится в общей сложности уже 15 лет.

"Фармак" снова судится с "Дарницей" за "Корвалол"
Фото: 24 Канал

В среду, 28 августа, в Хозяйственном суде Киева возобновилась судебная тяжба АО "Фармак" и ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница", которая длится в общей сложности уже 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката "Дарницы" Наталью Дрюк.

Изначально процесс был инициирован "Фармаком" с целью отменить госрегистрацию лекарственного средства "Корвалол-Дарница". Но в этот раз "Фармак" выступает ответчиком, так как речь идет об апелляционной жалобе "Дарницы" на решение Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу "Фармака".

"Дарница" настаивает, что победа "Фармака" в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, которые используют "Корвалол" для лечения.

"Монополия на тот или иной продукт может привести к его подорожанию. Мы выступаем за то, чтобы на рынке было два игрока и больше. И в случае удовлетворения нашего иска не будет монополии на этот бренд", - объяснила Дрюк.

Как сообщалось, "Фармак" стремится отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница", считая себя единственным законным правообладателем торгового знака "Корвалол Corvalolum". Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палаты Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Apple предупреждает, что кредитная карта Apple Card не любит кожаные чехлыApple предупреждает, что кредитная карта Apple Card не любит кожаные чехлы
Руководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривенРуководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривен
В Нацбанке рассказали о самых распространенных в Украине фальшивых купюрахВ Нацбанке рассказали о самых распространенных в Украине фальшивых купюрах
Беларусь отменила разрешения на ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумыБеларусь отменила разрешения на ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумы
В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"В РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе снова бастуют шахтеры, - ВолынецНа Донбассе снова бастуют шахтеры, - Волынец
Горняки из шахты "Кураховская" снова протестуют из-за невыплаты зарплатГорняки из шахты "Кураховская" снова протестуют из-за невыплаты зарплат
ДТЭК настаивает на законности и обоснованности методики ценообразования на энергоносители по принципу импортного паритетаДТЭК настаивает на законности и обоснованности методики ценообразования на энергоносители по принципу импортного паритета
"Фокус" снова поменяет владельца, издание возглавит экс-главред украинского Forbes"Фокус" снова поменяет владельца, издание возглавит экс-главред украинского Forbes
Супруги Безос официально развелись. Жена основателя Amazon — теперь 22-й богатейший человек мира
У Луганской ТЭС снова возникли проблемы с углемУ Луганской ТЭС снова возникли проблемы с углем
НКРЭКУ снова будет проверять облгазы Фирташа из-за платежекНКРЭКУ снова будет проверять облгазы Фирташа из-за платежек
После процедуры банкротства ДМК снова будет стабильно работать, - ТарутаПосле процедуры банкротства ДМК снова будет стабильно работать, - Тарута
Основатель Alibaba убеждён, что работать нужно 12 часов в сутки 6 дней в неделюОснователь Alibaba убеждён, что работать нужно 12 часов в сутки 6 дней в неделю
Бывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрдБывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости