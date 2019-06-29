США и Китай возобновят переговоры, американские компании смогут сотрудничать с Huawei

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что США и Китай договорились вернуться к торговым переговорам. Более того, было объявлено о том, что во время ведения переговоров Вашингтон не станет облагать китайские товары дополнительными налогами. Положительного сдвига удалось добиться во время встречи Дональда Трампа (Donald Trump) и Си Цзиньпина (Xi Jinping), которая состоялась на проходящем в эти дни саммите G20. На фоне этой новости можно предположить, что двум крупнейшим экономикам мира удастся разрешить затянувшийся спор.

В своём почти годичном споре две страны неоднократно повышали пошлины на импортные товары друг друга, что привело к нарушению линий поставок и снижению уровня глобального экономического роста. «Мы вернулись в нужное русло, и посмотрим, что произойдёт», — заявил Дональд Трамп журналистам после встречи с главой Китая.

Стоит отметить, что до начала встречи двух лидеров президент Трамп не исключал увеличения списка китайских товаров, облагаемых дополнительными пошлинами. В свою очередь Си Цзиньпин до начала переговоров сказал о том, что необходимо продолжить диалог, избегая конфронтации.

Позднее в аккаунте Reuters в сети Twitter появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент США Дональд Трамп намерен разрешить американским компаниям продолжить сотрудничество с Huawei .

Напомним, ранее правительство США не раз говорило о том, что Китай на протяжении многих лет похищал американскую интеллектуальную собственность. Также говорилось о том, что американские компании вынуждены делиться коммерческими секретами для ведения бизнеса на территории Китая. Появлялись заявления о том, что правительство Поднебесной субсидирует государственные компании для достижения доминирующих позиций в разных отраслях. Китай же в свою очередь упорно отрицал обвинения, говоря о том, что США должны идти на уступки для разрешения торговых споров.

Переговоры были прекращены в мае этого года, после чего пошлины на импортные товары из Китая были существенно увеличены. Постепенно спор двух стран вышел за пределы торговли. Это привело к тому, что правительство США внесло в чёрный список Huawei , запретив американским компаниям сотрудничать с телекоммуникационным гигантом. Американские чиновники настаивали на том, чтобы и другие страны последовали их примеру, отказавшись от использования оборудования Huawei .



